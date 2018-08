Leilão Fazendas Sant’Anna destaca papel do reprodutor nos preços do bezerro e na eficiência da recria e engorda

A produtividade ganha espaço na fazenda, pelo simples fato de que, assim como qualquer outro negócio, a pecuária necessita ser competitiva e garantir rentabilidade. Um bezerro Nelore de qualidade, bem-criado e aliado a uma recria com bom manejo e nutrição adequada, garante uma engorda eficiente.

Consequentemente, colabora para redução dos custos de produção, pois encurta o ciclo, aumenta o rendimento de carcaça e proporciona a qualidade de carne tão desejada pelos, cada vez mais exigentes, consumidores.

Para atingir esse ciclo produtivo mais eficiente, o simples investimento em nutrição, manejo e saúde animal não se justificará, caso não seja aplicado em animais com genética superior.

Grosso modo, o problema é que só comida não garante bons resultados. Por melhor que seja a dieta, não dá para produzir boi bom com bezerro sem procedência genética.

Um bezerro Nelore de qualidade nasce sem gerar problemas de parto, desmama pesado e recria com ponderais expressivos, além de engordar desenvolvendo carcaça frigorífica superior.

Estrutura forte, costelas profundas, arqueadas e espaçadas, musculosidade, aprumos corretos e boa caracterização racial são indicativos de um animal fruto de investimento em genética.

Bezerros filhos de touros selecionados por criatórios tradicionais, idôneos e comprometidos com a eficiência produtiva dão ao produtor a garantia de resultado nos animais produzidos.

É exatamente esta a qualidade proposta na 29ª edição ininterrupta do Leilão Fazendas Sant’Anna, que será realizada na sede da propriedade, em Rancharia (SP), dia 16 de setembro, com transmissão do Canal Terraviva a partir das 12h. O remate começa às 14h.

O leilão coloca à disposição dos produtores 180 touros PO da raça Nelore, além de uma bateria especial de dez reprodutores Brahman PO e POI, raça de origem norte-americana presente no Brasil e nas Fazendas Sant’Anna desde 1994.

Neste ano, os promotores também inovam e trazem ao público uma restrita oferta de sua genética Gir Leiteiro, selecionada na unidade de Pardinho (SP), hoje responsável pelo grande sucesso da marca de queijos Pardinho Artesanal.

“Todos os anos recebemos fotos e relatos dos resultados de nossos clientes satisfeitos ao desmamarem a bezerrada mais pesada na fazenda com o uso de touros Sant’Anna. Essa é a grande satisfação de nosso trabalho”, destaca Bento Mineiro, diretor das Fazendas Sant’Anna.

Anualmente, cerca de 500 pecuaristas de todas as regiões do Brasil acompanham o remate da Sant’Anna em Rancharia, de onde já embarcaram milhares de touros rumo, principalmente, às regiões Centro-Oeste e Norte, além do Sudeste.

“Há 44 anos a Fazenda Sant’Anna conduz um trabalho dedicado à melhoria da pecuária nacional, disponibilizando ao mercado touros com excelente padrão racial, funcionais e com garantia de serviço a campo”, destaca Jovelino Carvalho Mineiro, proprietário das Fazendas Sant’Anna.

Bateria especial da raça Brahman

A principal raça zebuína dos Estados Unidos, onde foi criada, e presente em mais de 70 países, desembarcou na Fazenda Sant’Anna em 1994 com o objetivo de fazer o plantel mais adaptado às condições tropicais, tendo sua base em linhagens paraguaias e australianas, raras no Brasil.

Essa opção deu ao Brahman Sant’Anna diferenciais muito importantes e ausentes em linhagens americanas como aprumos firmes, umbigo corrigido e alta fertilidade. Fatores fundamentais para quem produz gado a campo nos trópicos.

“A genética mostra seu resultado no médio e longo prazo. Essa é a hora de investir porque o horizonte é positivo para a pecuária. É um setor sólido e que vai mostrar todo seu potencial, com o aumento em nível mundial da demanda por carne bovina”, conclui Bento Mineiro.

