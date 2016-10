Leilão Integração Jacarezinho vende 8 mil bezerros em um dia

A megaoferta de 8 mil bezerros foi totalmente arrematada no Leilão Integração Jacarezinho, no Hotel Mercure, em Goiânia, na noite de ça-feira (18/10). Pecuaristas de todo o país puderam levar para seus criatórios produtos premium meio sangue Angus inspecionados por técnicos da Associação Brasileira de Angus e com a marca de seleção da Agropecuária Jacarezinho, que atua há 23 anos na produção de sêmen, inseminação artificial e seleção de bovinos geneticamente superiores da raça Nelore, reconhecidos com Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP). A média de preço registrada foi de R$ 1.905,00 por cabeça, com o valor do quilo do bezerro fechando em R$ 6,18.

Segundo o gerente do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros, eventos como esse simbolizam a expansão e força que raça Angus conquistou no Brasil Central. “Estamos em um momento muito bom para a pecuária. Os criadores acharam um caminho extremamente lucrativo e certeiro para potencializar e qualificar seus rebanhos zebuínos, através do cruzamento com Angus. O cruzamento da Angus e do zebu é a garantia de qualidade e escala de produção”, destacou.

O maior investidor do Leilão Integração Jacarezinho foi a Fazenda São João, de Guapiaçu/SP, mas também participaram clientes de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A atração de tantos interessados se justifica porque os animais apresentam rapidez de terminação, precocidade e excelente acabamento de carcaça, garantindo aos compradores maior lucratividade quando forem vendidos para os frigoríficos.

