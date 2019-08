Leilão na Expointer destinará recursos para a prevenção do câncer de mama na Santa Casa

O leilão O Agro abraça a Santa Casa, que acontecerá durante o primeiro dia de atividades da Expointer, ajudará, por meio de recursos, na prevenção do câncer de mama da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A atividade tem o objetivo de arrecadar dinheiro para a aquisição de um ecógrafo, qualificando na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

A ação será no dia 24 de agosto, durante o “Assado do Bem” a partir das 19h30, na Pista do Gado Leiteiro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os interessados em apoiar o leilão devem entrar em contato através do e-mail projetos@santacasa.tche.br ou pelo telefone (51) 3213-7300.

O Agro abraça a Santa Casa é uma realização da Santa Casa de Misericórdia, com organização da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e apoio da Associação Brasileira de Angus, Associação Gaúcha do Cavalo Árabe (AGCA), Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Associação Brasileira de Hereford e Braford, Parceria Leilões e Trajano Silva Remates.

