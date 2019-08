Leilão nacional prevê parte de investimento em obras de linhas de transmissão no RS

O Rio Grande do Sul será um dos estados brasileiros que receberá um conjunto de empreendimentos em obras de transmissão de energia através de um leilão, que está marcado para 19 de dezembro deste ano. Ao todo, serão licitados 12 lotes de concessões pelo País, sendo que o lote 1, que abrange as estruturas a serem realizadas no Estado, deverá absorver um aporte de cerca de R$ 680 milhões.

O investimento total nos projetos a serem desenvolvidos nos estados é de aproximadamente R$ 4,1 bilhões, com geração de 8.782 empregos diretos. Além do Rio Grande do Sul, as linhas e subestações de energia serão implementadas no Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

No total, serão 2.470 quilômetros de novas linhas de transmissão e 7,8 mil MVA em capacidade de transformação. Números conforme a aprovação do edital do leilão nº 2/2019, que aconteceu nessa terça-feira (13), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Local

No Estado, as obras estão concentradas na região serrana, principalmente no entorno de Caxias do Sul. Serão feitos investimentos em subestações e instalados 125 quilômetros em linhas de transmissão. Os complexos terão o prazo de 60 meses para serem implantados a partir da assinatura do contrato de concessão.

