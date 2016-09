Angus: leilão São Xavier aposta na qualidade de reprodutores

A Cabanha São Xavier ofertará reprodutores PO de alta linhagem prontos para serem pais de plantel em seu leilão, que será realizado no dia 23 de setembro, no Parque da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria (RS). Na ocasião, o criatório de Tupanciretã (RS) vai colocar em negociação 65 touros e 50 ventres Angus. O leilão é chancelado pela Associação Brasileira de Angus e á apoio da Central Leilões e a Cambará Remates. Quem quiser acompanhar de casa pode conectar-se ao vivo, a partir das 14h, no Canal Rural. O martelo ficará a cargo de Fábio Crespo.

De acordo com o diretor-técnico da Cabanha São Xavier, Camilo Vianna, os machos estão com uma qualidade muito boa para o campo, e a oferta está uniforme. O destaque deve ficar por conta do touro preto São Xavier 1793 Juanito, que irá à venda inteiro. “Vai ser difícil para a cabanha se desfazer desses animais tamanha é a qualidade genética deles”, afirmou, destacando que as fêmeas PO seguem o mesmo nível de qualidade.

A expectativa para as vendas é grande, segundo ele, principalmente pelo momento que o segmento vive. “A gente entende que o mercado está aquecido, bom para a pecuária, apesar da queda que teve no preço. Tem muita gente procurando animais com alta genética”. Todos os animais ofertados têm seguro de vida e frete subsidiado.

