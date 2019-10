Leilão “Tá na Corda” desperta interesse de compradores de vários Estados

A venda para vários Estados brasileiros foi o ponto alto do Leilão Tá na Corda, da Cabanha Castanheiros, ocorrido neste sábado, 12 de outubro, no Tatersal do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Compradores de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Rio Grande do Sul, adquiriram exemplares da raça Crioula.

O lote mais valorizado da noite foi a fêmea Guerreira dos Castanheiros, comercializada a R$ 26 mil. A média do leilão ficou em R$ 9,7 mil. De acordo com o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Gonçalo Silva, responsável pela batida do martelo no leilão, o saldo positivo foi a presença na prova de laço dos criadores que compraram cavalos no remate do ano passado. “Apesar do forte calor, muita gente laçando e público acompanhando. A prova foi belíssima”, destacou.

O Leilão Tá na Corda foi composto por provas de laço e funcional. Os compradores desta 12ª edição poderão participar da competição pelos próximos três anos e concorrer a prêmios em dinheiro.