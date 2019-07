Leilões do Detran ofertam 2,5 mil veículos em 3 cidades gaúchas, confira

O Departamento de Transito do Rio Grande do Sul (DetranRS) divulgou, nesta segunda-feira (01), que irá realizar três grandes leilões no mês de julho nas cidades de Pelotas, Caxias do Sul e Cruz Alta. Somando veículos em situação regular e sucatas para desmanche ou reciclagem, serão ofertados 2.544 itens.

Os interessados poderão arrematar dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem e veículos com documentação. Os veículos aptos a rodar não têm restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

O primeiro evento do mês ocorrerá em Pelotas, no dia 10, com a oferta de 744 itens. No dia 17 acontece o leilão em Caxias do Sul, com 944 bens para arremate. O último ocorre em Cruz Alta, no dia 24, com 856 itens ofertados.

Pessoas físicas e jurídicas poderão adquirir veículos com documentação. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

O calendário completo, bem como os endereços dos locais para visitação dos bens nos dois dias que antecedem os leilões, pode ser conferido no site do Detran. (Link)

