Leite apresenta oportunidades de investimentos no Estado em missão ao Uruguai

O governador Eduardo Leite foi convidado, no segundo dia da missão oficial no Uruguai, para ministrar uma palestra e apresentar as oportunidades de negócios entre o país vizinho com o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. O convite foi feito pela Associação de Dirigentes de Marketing do Uruguai (ADM) e o evento ocorreu nesta quarta-feira (21).

Eduardo Leite iniciou a fala lembrando que o Uruguai e o RS têm muitos aspectos em comum devido à posição geográfica: “Nossa fronteira tem 300 mil pessoas do lado uruguaio e 500 mil pessoas do lado do Rio Grande do Sul. Compartilhamos um sentimento de proximidade com a cultura desse país e esperamos ampliar a integração comercial e de negócios”, destacou.

O governador também reiterou que o RS é uma porta de entrada para o Mercosul, e mostrou um vídeo com as principais oportunidades de negócios disponíveis a empresários que queiram investir no Estado. Além disso, Leite detalhou o programa RS Parcerias e salientou as medidas de reestruturação da máquina pública, de ajuste fiscal e modernização do Estado, por meio de parcerias público-privadas.

A comitiva oficial que acompanhou o governador foi composta por secretários do Estado, deputados estaduais e federais. Na última terça (20), o governador esteve no Porto de Montevidéu e na Agência do Governo Eletrônico e Sociedade da Informação e do Conhecimento do Uruguai (Agesic).

