Leite apresenta propostas para aumentar parcerias público-privadas

Por Gabriella Rocha*

Acontece nesta quinta-feira (28), em São Paulo, o 3º GRI Parcerias Público Privadas e Concessões, iniciativa do GRI Club Infra LatAm, que reúne os principais líderes da iniciativa privada e do setor público para definir as agendas políticas e projetos futuros de infraestrutura para o Brasil. No palestra de abertura estavam os governadores de São Paulo, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Piauí, além de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

No evento, ele deixou claro que o estado tem agenda focada em estabelecer parcerias com o setor privado, devido a crise fiscal que o limita de realizar investimentos por parte do governo. Leite trouxe algumas medidas já adotadas no Rio Grande do Sul, como o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que visa facilitar a privatização de estatais e o recém lançado RS Parcerias, que estimula parcerias público-privadas no estado. Durante a tarde, o governador do estado apresentará os primeiros projetos do RS Parcerias – entre eles, está a concessão das rodovias RSC-287 e ERS-324, da Estação Rodoviária de Porto Alegre e do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

