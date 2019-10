O governador Eduardo Leite visita duas cidades do interior nesta quinta-feira. À tarde, ele vai a Pelotas para o lançamento do “Marco Zero” do programa “Inova RS” e da cerimônia de inauguração do Batalhão da Polícia de Choque local. Já à noite, em Rio Grande, concede palestra na 2ª Semana da Magistratura, evento promovido pela Ajurir (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul).

