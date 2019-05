Leite e outros governadores apoiam reforma da Previdência durante reunião em Gramado

Governadores de sete estados brasileiros se reuniram em Gramado, neste sábado (25) e assinaram uma carta aberta a favor de medidas que busquem equilíbrio fiscal. Eles integram o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) e o encontro do grupo contou com debates sobre diversos assuntos de interesse das administrações estaduais.

O documento criado pelos gestores públicos e chamado de Carta de Gramado, apoia a reforma da Previdência, a MP do Saneamento e promete esforço dos signatários a favor de uma agenda de crescimento para o Brasil. “Reunimos 70% do PIB do país e mais de 50% da população brasileira. Nossos Estados têm uma clara afinidade, completamos as ações uns dos outros e isso nos estimula a buscarmos coordenação de esforços”, destacou o governador gaúcho, Eduardo Leite.

Assinaram a carta os governadores: Eduardo Leite (RS), Carlos Moisés (SC), Ratinho Júnior (PR), João Doria (SP), Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG) e o vice-governador do RJ Cláudio Castro, representando Wilson Witzel.

A próxima reunião do Cosud ocorrerá no dia 13 de julho, no Espírito Santo.

Confira a Carta de Gramado na íntegra.

