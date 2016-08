Leite na Escola é a nova campanha da Seapi e Sindilat

A Secretaria da Agricultura (Seapi) e o Sindilat (Sindicato de Laticínios do RS apresentam nesta segunda-feira, na Expointer, a segunda fase do projeto Leite na Escol. O lançamento ocorre no espaço Vitrine do Leite, no Pavilhão do Gado Leiteiro. O projeto Leite na Escola busca difundir informações sobre a produção de leite e produtos lácteos e seus benefícios à saúde. Na ocasião, o coordenador da Câmara Setorial do Leite, Danilo Gomes, fará apresentação do gibi “Pedrinho e Lis- A Fantástica Fábrica de laticínios”. Integrada ao projeto, a peça teatral “Mimosa na Expointer” terá apresentação especial.

Comentários