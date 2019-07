Leite nomeia novos presidentes para Faders e Fase

O governador Eduardo Leite publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17) os nomes de dois novos presidentes de fundações. Recebem novas chefias a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders) e a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase).

A Faders será presidida por Marco Antônio Lang, enquanto a Fase será presidida por Antônio Carlos Rocha Almeida. Marco Lang entra no lugar do ex-vereador Nereu D’Ávila, que exercia a função desde a gestão do ex-governador José Ivo Sartori. Já Almeida substitui Robson Luis Zinn.

Na mesma edição do Diário Oficial, o governador também nomeou Marcus Vinicius de Almeira, ex-presidente da Famurs como o novo diretor-presidente do Ipe-Saúde.

