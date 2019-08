Lena Guimarães ganha medalha de ouro para o Brasil no stand up paddle no Pan-Americano

O Brasil conquistou logo cedo a sua primeira medalha de ouro desta sexta-feira (02) nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Mas não sem uma dose de emoção e também um pouco de sorte. Lena Guimarães superou uma queda no fim da corrida de stand up paddle feminino e assumiu a liderança quase nos últimos metros para garantir a primeira posição.

Ela completou a prova em 33m25s7. A norte-americana Candice Appleby, que liderava com boa vantagem até próximo da linha de chegada, também caiu perto do término da disputa e acabou ficando com a prata. A porto-riquenha Mariecarmen Rivera levou o bronze.

“Até eu abrir o olho na linha de chegada, eu não sabia nem em que posição eu estava. A Candice eu não vi, para mim ela já tinha chegado, eu estava brigando ali para conseguir a prata e aí eu já estava muito feliz. E quando eu estava correndo com muita dor na perna naquela subidinha que parecia uma montanha, eu olhei e vi a prancha da Candice, ela ainda estava perto da prancha, alguma coisa aconteceu que ela não chegou. A ousadia funcionou”, comemorou Lena.

Américo Pinheiro Jr., marido e técnico da atleta brasileira, também vibrou bastante com a conquista. Ele vê a medalha de ouro em Lima como um prêmio para todo o trabalho desempenhado pela esposa nos últimos anos.

“A sensação é da Lena não ter ganho uma medalha, a sensação é de a Lena ter sido premiada por todo o trabalho que ela teve, por tudo que abdicou, nossos filhos estão aqui vendo essa competição, a mãe dela, então vem todo mundo para cá. É difícil para a gente pra caramba, todo o esforço que a gente fez e ela foi coroada. A gente sempre pergunta assim, de que jeito você quer ser lembrado, aprendi isso com meu grande amigo Moreno, que é coach do COB, agora há pouco tempo e é assim que ela vai ser lembrada, como a primeira medalha de ouro da história”, disse Américo.

Prata

Após o ouro de Lena Guimarães, o brasileiro Vinnicius Martins conquistou a prata na prova masculina, ao terminar a prova em 25min01s3. Ele chegou atrás do norte-americano Connor Baxter, que venceu a disputa em 24min18s7 para levar a medalha de bronze, enquanto o peruano Itzel Delgado foi o terceiro colocado, com o tempo de 26min24s3.

“Eu estava a maior parte do tempo em segundo, o americano pegou uma onda e estava um pouco melhor posicionado, o Itzel me passou na remada e no finalzinho eu passei ele em uma onda. Tudo pode acontecer nesse tipo de prova, principalmente aqui em Punta Rocas, que a onda é muito forte, o fator sorte acaba sendo bastante importante também”, explicou o brasileiro.

