Um homem suspeito de ser um caçador foi morto por um bando de leões perto do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, informou a polícia nesta segunda-feira (12). Segundo a polícia, sobraram poucos restos do corpo. Os vestígios foram encontrados no fim de semana em uma mata onde os animais tem sido caçados em números crescentes nos últimos anos.