Leonardo Di Caprio pode viajar para o planeta Marte

O ator americano Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar de melhor ator pelo filme “O Regresso”, anunciou que pode ser a primeira estrela de Hollywood a viajar para Marte.

DiCaprio disse que assinou a intenção de participar da primeira viagem ao planeta vermelho pelo programa de Elon Musk, presidente da Tesla Motors e SpaceX, que é planejada para acontecer em 2025.

A declaração do ator de 41 anos aconteceu durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca, para tratar sobre mudança climática.

A conversa surgiu enquanto a cientista climática Katharine Hayhoe explicava a necessidade de conectar as pessoas comuns à realidade das mudanças climáticas.

No entanto, DiCaprio interrompeu e disse a Obama e à cientista que está preparado para ir a Marte com o objetivo de colonizá-lo. “Acredito que você esteja reconhecendo que está louco”, disse Obama em tom de bronca.

O “projeto Marte”, que demandará um investimento US$ 10 milhões, poderá ser iniciado em 2024 “se as coisas forem na direção correta”, afirmou Musk, ressaltando que a primeira missão é “perigosa e os primeiros turista deverão estar cientes de todos os problemas, inclusive a morte”.

A passagem para Marte custará entre US$ 100 e 200 mil. A viagem acontecerá em uma nave espacial com capacidade de transportar 100 pessoas e deve durar no máximo 115 dias

