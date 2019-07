Leonardo garante que o PSG ainda não recebeu propostas por Neymar

Não há nenhuma novidade no caso Neymar. E o que garante o diretor esportivo do PSG (Paris Saint-Germain), o brasileiro Leonardo. Em entrevista ao jornal “Le Parisien”, o dirigente voltou a comentar sobre a situação do brasileiro e sobre os próximos passos do gigante francês na janela de transferências. Sem Neymar, o PSG empatou com o Nuremberg em 1 a 1, no segundo amistoso da pré-temporada.

“Honestamente, nada mudou desde a última vez que falei do assunto. Absolutamente nada. A situação não se moveu, não há nenhuma oferta concreta pelo Neymar, e ele continua conosco. Ele é um jogador do Paris Saint-Germain”, afirmou Leonardo, no mesmo tom da entrevista concedida na semana passada.

Além do caso Neymar, Leonardo também falou sobre a movimentação do clube na janela de transferências e sobre como pretende atender aos pedidos do treinador alemão Thomas Tuchel. Ele aproveitou para destacar a importância dos jogadores que atuaram na Copa América, caso de Marquinhos, Thiago Silva e Cavani.

“Nós conversamos bastante, mas eu acredito que o time está quase completo. Já é competitivo e tem um pouco de tudo: jogadores jovens e experientes. Nós sentimos muita falta dos jogadores que disputaram a Copa América. Nós miramos jogadores de posições defensivas e trouxemos o Diallo. Agora, olhamos para o meio”, declarou o brasileiro.

Tuchel garante Neymar no próximo amistoso

Após o amistoso, o técnico Thomas Tuchel falou com os jornalistas em coletiva de imprensa e, óbvio, deu sequência ao assunto. A equipe viaja nos próximos dias para a China, onde tem mais dois amistosos agendados: contra Inter de Milão e Sydney. Havia a dúvida da presença de Neymar, mas Tuchel tratou de saná-la.

“Sim, ele vai voar conosco e jogar contra a Inter de Milão. Ele começa a treinar com o time amanhã. Passou nos testes, e esperamos que ele tenha um avanço na parte física”, disse o comandante.

“É claro (que quero tê-lo), qualquer treinador quer ter Neymar no time. Ele é o nosso jogador. Estou calmo, não quero planejar nada porque, na janela, tudo pode acontecer. Mas ele é meu jogador”, completou Tuchel.

O Paris Saint-Germain enfrenta a Inter de Milão no próximo dia 27, às 8h30min (horário de Brasília), em Taipa, na China. Já no dia 30, é a vez de jogar contra o clube australiano Sydney, às 9h, em Suzhou.

