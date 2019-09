Leonardo Gomes sofre rompimento no ligamento do joelho e não atua mais pelo Grêmio em 2019

*Valéria Possamai

Leonardo Gomes não atuará mais pelo Grêmio em 2019. O lateral-direito teve constatado um rompimento no ligamento cruzado posterior do joelho direito. O departamento médico do clube analisa a possibilidade de uma cirurgia. O tempo estimado de recuperação é de três meses, o que impede que o atleta retorne aos gramados no restante desta temporada.

O problema de Leonardo surgiu na partida contra o Athletico-PR. Na ocasião, o jogador sofreu uma entorse na partida e posteriormente, com a análise dos exames de imagem foi diagnosticada o grau da lesão.

Além deste jogador, o Grêmio também conta com outro jogador da posição em recuperação. Léo Moura não atua desde o dia 17 de agosto, na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O jogador teve uma distensão de grau 2 na coxa direita e permanecerá em recuperação por pelo menos mais duas semanas.

Com a baixa dos dois jogadores da função, Rafael Galhardo é o único atleta da posição, neste momento.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

