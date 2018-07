Leopoldo Feldens lança o livro “O Homem a Agricultura e a História” pela editora Univates, em Lajeado

O ecologista e engenheiro agrônomo Leopoldo Feldens lançou em Lajeado (RS), seu terceiro livro. Com download gratuito, o E-Book O Homem a Agricultura e a História foi publicado pela editora Univates. O autor sugere um resgate da agricultura orgânica afinada com a natureza, trazendo a ideia de que a agronomia deve ser revista, produzindo alimentos e produtos limpos, sem venenos e agrotóxicos.

O livro aborda igualmente, as contradições entre o progresso e a qualidade de vida atual. “Estamos navegando em mar revolto. É momento de todos nós revermos como o planeta está sendo gerenciado. Neste sentido, agronomia é, por definição, a ciência da vida. Porém o alto rendimento que muitos buscam na agricultura, ainda é pouco discutido. As reais conseqüências disso em relação ao meio-ambiente são alguns dos pontos destacados durante a leitura”, adianta Feldens.



Outros temas trazidos na publicação traçam a evolução e a história da agricultura, as revoluções agrícola, industrial e verde, sugerindo maior atenção e respeito à agricultura familiar e à pequena propriedade, como alternativas na produção de alimentos e insumos. Um livro de fácil leitura, reflexivo e repleto de questionamentos sobre o que queremos para o futuro.

Leopoldo Feldens é ecologista e engenheiro agrônomo. Foi o responsável pela implantação da Fundação Moinhos D’Água e Jardim Botânico. Foi um dos pioneiros no Rio Grande do Sul a lançar de forma ampla, a discussão da necessidade de se trabalhar a questão do lixo seletivo e a transformação de áreas de preservação ecológica. Em 2015, Feldens lançou a publicação Ainda Há Tempo, igualmente com temática no meio-ambiente. (https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/246/pdf_246.pdf)

