Lesão tira Fabiana, do Inter, da Copa do Mundo da França

No treino da seleção feminina de domingo (2), a lateral-direita Fabiana, jogadora da Internacional, disse ao departamento médico que estava com dor na região posterior da coxa direita. Depois de um exame, foi diagnosticada com uma lesão do músculo semitendinoso (classificação grau 1) e está fora da Copa do Mundo, que inicia nessa sexta-feira (7). O primeiro jogo do Brasil será no domingo (9), contra a Jamaica.

Imediatamente, o treinador Vadão convocou a jogadora Poliana, atleta do São José, no lugar de Fabiana. O Inter se manifestou pelas redes sociais lamentando o ocorrido e desejando força a Fabi.

Com uma lesão muscular de grau I na coxa direita, a nossa lateral Fabi Simões não disputará a Copa do Mundo que inicia no próximo dia 7. Desejamos força e uma rápida recuperação à lateral-direita! #ForçaFabi #GuriasColoradas pic.twitter.com/14bxJ1UM8H — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 4, 2019

