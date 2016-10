Letícia Spiller termina relação de sete anos e já tem novo amor

Letícia Spiller, atualmente no ar no papel da Lenita da novela “Sol Nascente”, da TV Globo, se separou do diretor de arte Lucas Loureiro, de acordo com informações do colunista Leo Dias, do Jornal o Dia.

Ao todo, eles ficaram juntos cerca de sete anos, dois deles morando sob o mesmo teto. Letícia pretendia, inclusive, oficializar a união com o diretor de arte na igreja católica. A cerimônia seria realizada pelo irmão da atriz, o padre Eduardo Spiller.

A separação ocorreu há três meses mas só foi descoberta agora. Letícia não queria tornar pública essa história porque há pouco tempo os fãs começaram a cogitar a possibilidade de Letícia e Marcello Novaes reatarem. É que, assim como aconteceu com Babalu (Letícia) e Raí (Marcello) em “Quatro por Quatro”, os dois formam novamente um par romântico na novela das seis. Em 1995, da ficção, eles viveram um romance na vida real, se casaram e tiveram um filho. Mas Letícia descarta qualquer possibilidade de volta. Até porque eu descobri que Letícia já está envolvida em um novo relacionamento. Ela está namorando um músico que já trabalhou com ela.

