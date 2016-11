Letícia Spiller troca beijos e carinhos com o novo namorado em despedida no aeroporto

Leticia Spiller e o namorado, o uruguaio Pablo Vares de Azevedo, não se desgrudam. Os dois estiveram juntos em Americana (SP) onde a atriz se apresentou com sua banda “Cosalinda”, e Pablo foi convidado especial da noite.

Na volta ao Rio, os dois foram flagrados no maior clima de romance no estacionamento do Aeroporto Santos Dumont. Leticia se despediu do namorado com beijos e abraços e seguiu em um carro para gravar “Sol Nascente”. Pablo foi em outra direção.

Azevedo é músico e trabalhou com a atriz na peça “Dorotéia”. Ele mora no Brasil desde 2012. A atriz terminou recentemente o casamento de sete anos com o cineasta Lucas Loureiro. (AG)

