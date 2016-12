Letâ€™s ProduÃ§Ãµes leva o trofÃ©u JacarÃ© de Prata na 17Âª ediÃ§Ã£o do PrÃªmio Caio

A Let’s Produções, agência especializada em live marketing e eventos proprietários no mercado brasileiro, leva o troféu Jacaré de Prata, na categoria Evento Esportivo, que integra a 17ª edição do Prêmio Caio®. O prêmio aconteceu no dia 13 de dezembro, no Expo Center Norte, de acordo com a tradição, a Cerimônia de Premiação é sempre realizada na segunda semana de dezembro, facilitando assim a participação de profissionais e empresas.

O Prêmio Caio® é um produto da Revista EVENTOS, realizado pela Eventos Expo Editora. O “Oscar dos Eventos” foi criado em 1999, com o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e profissionais da Indústria Brasileira de Eventos e Turismo, proporcionando reconhecimento em seu segmento e na mídia. O Prêmio Caio® é a única premiação no setor, o que faz com que sua importância seja ainda maior. Prêmio Caio® tem como missão promover, difundir e aprimorar a utilização de uma das mais modernas e eficazes ferramentas de marketing à disposição das empresas: a promoção comercial, o marketing promocional, o turismo de negócios e os eventos, elegendo as melhores empresas, profissionais e empreendimentos destes setores no país.

A RIOT Games é a responsável pelos Torneios Internacionais de League of Legends, um jogo mundial que acontece em diversas regiões e países, algumas etapas que aconteceram no Brasil, ocorreram no estúdio CBLoL, no Maracanãzinho (Rio de Janeiro), Allianz Parque (Sâo Paulo),Ginásio do Ibirapuera (São Paulo) e na Ópera de Arame (Curitiba), todos locais foram palcos de disputas importantes para o Campeonato Mundial.O CBLoL é uma série de eventos que fãs de várias partes do Brasil se encontram para assistir a transmissão do campeonato. A Let’s produções assina a concepção do CBLoL, além da criação dosbrindes colecionáveis para os fãs, como a pulseira personalizada com pingente, que a cada edição é lançada com um novo personagem. A torcida LOL é um evento totalmente ativado pela Let’s Produções.

Entre os patrocinadores da 17ª edição do prêmio Caio, estão Expo Center Norte, como patrocinador master, a LATAM Linhas Aéreas Brasil, como a transportadora aérea oficial, o Bradesco Cartões como patrocinador silver e a Levitatur Viagens e Turismo como a agência de viagens oficial.

Na categoria eventos esportivos, a Let’s Produções concorreu ao lado das agências SRCom e Brasil Game Show. Todas as informações sobre o prêmio podem ser acessadas através do link: (http://www.premiocaio.com.br/).

