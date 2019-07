Levantamento aponta média de valor dos remédios nas farmácias da capital

O Procon Porto Alegre divulgou, nesta terça-feira (02), uma pesquisa de preços de 20 medicamentos em cinco redes de farmácias da capital gaúcha. Diversos remédios tiveram seus valores verificados, inclusive os de tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, entre outros. Você pode conferir a lista completa dos valores aqui.

A visita em diferentes redes ressalta a importância da comparação do valor, pois o preço varia muito de uma drogaria para outra. Um exemplo é a Nimesulida. A caixa com 12 comprimidos de 100mg, nas marcas comerciais, tem valores que variam de R$ 33,86 a R$ 45,54. Porém, o produto genérico, com mesmo princípio ativo, o consumidor encontra por R$ 7,41 a R$ 14,90.

A diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges, observou que que todos os meses a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulga uma tabela com o valor máximo que o produto pode ser cobrado. “Orientamos que os consumidores, antes de realizar a compra da medicação necessária, comparem os preços em diferentes redes de farmácias. Também deve estar atento a possíveis descontos fornecidos por alguns laboratórios, mediante prévio cadastramento”, informa Fernanda.

Quem faz uso contínuo de medicamentos para hipertensão, diabetes e asma pode realizar um credenciamento no Programa Farmácia Popular. Após se cadastrar, o pacientei recebe os remédios de forma gratuita nas farmácias que possuem convênios, além de contarem com descontos de até 90% em produtos para colesterol, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e anticoncepcionais.

