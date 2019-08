Levantamento da Fiocruz revela dados sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas no Brasil

Uma pesquisa da Fiocruz que traça um retrato do uso de drogas, lícitas e ilícitas, no país ouviu mais de 17 mil pessoas em mais de trezentos municípios. O levantamento revela que 46 milhões de brasileiros de 12 a 65 anos beberam pelo menos uma dose de álcool nos 30 dias anteriores a pesquisa e quase 5 milhões usaram alguma droga ilícita 12 meses antes do questionário.

Veja alguns dos principais pontos:

46 milhões de brasileiros de 12 a 65 anos beberam pelo menos uma dose de bebida alcoólica nos 30 dias anteriores a pesquisa.

Dois milhões e trezentos mil apresentaram comportamentos de dependência do álcool.

Quase 5 milhões de brasileiros (4,9 milhões) disseram que usaram alguma droga ilícita nos 12 meses anteriores à pesquisa. E o percentual é maior entre jovens de 18 a 24 anos.

A maconha foi a droga ilícita mais consumida (7,7% usaram pelo menos uma vez na vida).

A cocaína foi a segunda droga ilícita mais consumida (3,1% disseram que já usaram)

1 milhão e 400 mil pessoas entre 12 e 65 anos disseram que usaram crack alguma vez na vida (0,9% dos entrevistados).

O levantamento foi concluído em 2015. Há muito tempo não se fazia um levantamento sobre uso de drogas no Brasil. A última pesquisa foi em 2005. E foi feita em pouco mais de 100 municípios brasileiros.

