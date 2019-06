Levantar pesos rapidamente pode significar vida longa

Prolonga a tua vida aumentando a força muscular. Essa é a principal mensagem de um estudo apresentado no EuroPrevent 2019, um congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia.

“Levantar-se de uma cadeira na velhice e chutar uma bola depende mais do poder muscular do que da força muscular, mas a maioria dos exercícios com peso concentra-se no último”, disse o professor Claudio Gil Araújo. “Nosso estudo mostra pela primeira vez que as pessoas com mais força muscular tendem a viver mais”.

O poder depende da capacidade de gerar força e velocidade e de coordenar o movimento. Em outras palavras, é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo (distância de tempos de força); mais energia é produzida quando a mesma quantidade de trabalho é completada em um período mais curto ou quando mais trabalho é executado durante o mesmo período. Escalar escadas requer energia – quanto mais rápido você subir, mais potência você precisa. Segurar ou empurrar um objeto pesado (por exemplo, um carro com uma bateria descarregada) precisa de força.

Araújo disse: “O treinamento de força é realizado encontrando a melhor combinação de velocidade e peso sendo levantada ou movida. Para o treinamento de força na academia, a maioria das pessoas pensa apenas na quantidade de peso levantada e no número de repetições sem prestar atenção à velocidade da execução. Mas, para resultados ótimos de treinamento de força, você deve ir além do treinamento de força típico e adicionar velocidade aos seus levantamentos de peso ”.

O poder muscular diminui gradualmente após 40 anos de idade. “Agora mostramos que o poder está fortemente relacionado à mortalidade por todas as causas. Mas a boa notícia é que você só precisa estar acima da mediana do seu sexo para ter a melhor sobrevida, sem nenhum benefício adicional em se tornar ainda mais poderoso”, destacou Araújo.

O estudo envolveu não-atletas 3,878 com idade de 41-85 que foram submetidos a um teste de potência muscular máxima usando o exercício de fila vertical entre 2001 e 2016. A idade média dos participantes foi de 59 anos, 5% estavam acima de 80 e 68% eram homens. O maior valor alcançado após duas ou três tentativas com cargas crescentes foi considerado a potência muscular máxima e expressa em relação ao peso corporal (ou seja, potência por quilo de peso corporal). Os valores foram divididos em quartis para análise de sobrevida e analisados ​​separadamente por sexo.

Durante um acompanhamento mediano de 6.5 anos, 247 homens (10%) e 75 mulheres (6%) morreram. Os valores medianos de potência foram 2.5 watts / kg para homens e 1.4 watts / kg para mulheres. Os participantes com uma força muscular máxima acima da mediana para o seu sexo (ou seja, nos quartis três e quatro) tiveram a melhor sobrevida. Aqueles nos quartis dois e um apresentaram, respectivamente, um risco 4-5 e 10-13 vezes maior de morrer quando comparados àqueles acima da mediana da potência muscular máxima.

Araújo observou que esta é a primeira vez que o valor prognóstico da força muscular é avaliado. Pesquisas anteriores se concentraram na força muscular, principalmente usando o exercício de preensão manual. O exercício de linha vertical foi escolhido para o estudo porque é uma ação comum no cotidiano para pegar mantimentos, netos e assim por diante. Os pesquisadores estão atualmente examinando a ligação entre o poder muscular e causas específicas de morte, incluindo doenças cardiovasculares e câncer. Ele acrescentou: “Os médicos devem considerar a medição da força muscular em seus pacientes e aconselhar mais treinamento de força”.

Deixe seu comentário: