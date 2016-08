Lewandowski exige respeito às prerrogativas dos advogados

No comando da sessão de julgamento do processo de impedimento da presidente afastada Dilma Rousseff, o presidente do Superior tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski foi enfático ao reagir à manifestação da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) que censurou as manifestações dos advogados de acusação, Janaina Paschoal e Miguel Reale Junior.

Lewandowski considerou inadmissível atacar a atuação dos advogados, lembrando que as prerrogativas estão asseguradas por um conjunto de dispositivos legais, pelo Estatuto da Advocacia e pela Constituição Federal. O presidente do STF mencionou expressamente o artigo 133 da Lei Maior: “O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei”, afirmou.

Prerrogativas foram iniciativa de Michel Temer

A inclusão do artigo 133 que assegura as prerrogativas do advogado no texto constitucional, foi iniciativa do então deputado federal constituinte Michel Temer, em 1988. Por esta razão, Temer recebeu do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um registro pela sua atuação na constituinte, em defesa das prerrogativas dos advogados.

Dia da decisão

O Senado Federal,agora tribunal que vai julgar a presidente afastada Dilma Rousseff, dará nesta quarta-feira, seu veredito histórico. A previsão é de que o presidente interino Michel Temer seja empossado formalmente hoje no cargo de presidente da República.

Polícia em ação

A Operação Papirus, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Civil enfrentou o tráfico de drogas no centro de Porto Alegre. Em alguns momentos ocorreram inclusive aplausos da população diante da chegada da polícia em pontos conhecidos onde a droga circulava livremente. Naturalmente, em alguns gabinetes refrigerados,tem quem não goste que bandido seja tratado como bandido.

Bolão parlamentar

Coordenador da bancada gaúcha na Câmara, o deputado federal Giovani Cherini (PR) recebeu de vários parlamentares, um pedido atípico: coordenar o bolão de apostas para o sorteio da Lotofácil da Independência, que poderá pagar R$ 85 milhões em prêmios. Cherini atribui a missão à confiança dos colegas “que em outras oportunidades, também me confiaram a coordenação do bolão.”

