Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Bélgica e diminui a vantagem de Sebastian Vettel no Mundial de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica neste domingo (27). Ele demonstrou frieza e técnica ao suportar a forte pressão do alemão Sebastian Vettel e conquistou a sua quinta vitória na temporada.

A cada tentativa de Vettel de ameaçar a liderança de Hamilton, o inglês respondia e abria vantagem com o ótimo rendimento de sua Mercedes nas retas. Logo atrás, Bottas fazia o mesmo diante da Ferrari de Raikkonen.

Os quatro primeiros no grid (Hamilton, Vettel, Bottas e Raikkonen) mantiveram as suas posições na largada. O britânico abriu boa vantagem nas 15 voltas iniciais. Vettel terminou a corrida em segundo lugar. Ricciardo completou o pódio. O brasileiro Felipe Massa foi o oitavo colocado.

Com a vitória, Hamilton encurta a distância para o líder do Mundial de Fórmula 1. Vettel está na ponta da tabela com 220 pontos, contra 213 de Hamilton.

Confira o resultado do GP da Bélgica:

1º – Lewis Hamilton (ALE/Mercedes), em 1h24min42s820

2º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 2s358

3º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 10s791

4º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 14s471

5º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 16s456

6º – Nico Hulkenberg (ALE/Renault), a 28s087

7º – Romain Grosjean (FRA/Haas), a 31s553

8º – Felipe Massa (BRA/Williams), a 36s649

9º – Esteban Ocon (FRA/Force India), a 38s154

10º – Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso), a 39s447

11º – Lance Stroll (CAN/Williams), a 48s999

12º – Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 49s940

13º – Jolyon Palmer (ING/Renault), a 53s239

14º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 57s078

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 67s262

16º – Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 69s711

Não completaram a prova:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)

Pascal Wehrlein (ALE/Sauber)

Sergio Pérez (MEX/Force India)

