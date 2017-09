Lewis Hamilton vence o GP da ItÃ¡lia e assume a lideranÃ§a do campeonato da FÃ³rmula 1

Na manhã deste domingo (03) foi realizado o GP (Grande Prêmio) da Itália, 13ª etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1. Em Monza, a Mercedes foi superior e garantiu a dobradinha, com Lewis Hamilton vencendo e Valtteri Bottas em segundo, estragando a festa de 70 anos da Ferrari.

Sebastian Vettel fechou o pódio e terminou na terceira colocação. Outro destaque da prova foi Daniel Ricciardo, da Red Bull, que ganhou 12 posições em relação à largada e foi o quarto, seguido por Kimi Raikkonen, da Ferrari. Já o brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi o oitavo.

Com o resultado, Hamilton assumiu a liderança do campeonato, com 238 pontos. O tricampeão é seguido de perto por Vettel, dono de quatro títulos da Fórmula 1, que tem três apenas três pontos a menos do que o britânico. Bottas permanece na terceira colocação, com 197 pontos.

A próxima corrida da temporada de 2017 da Fórmula 1 acontece no dia 17 de setembro, em Cingapura. Após a disputa em Monza, restam apenas sete provas para o final do campeonato.

A corrida

O GP da Itália começou sem maiores problemas. Piloto com maior número de pole positions da F1, Lewis Hamilton largou decidido a manter a primeira colocação, e conseguiu. Lance Stroll, piloto mais jovem a largar na primeira fila na história da categoria, foi ultrapassado na saída por Esteban Ocon.

O momento mais emocionante da largada foi a briga finlandesa pelo quarto lugar. Valtteri Bottas foi ultrapassado por Kimi Raikkonen após as luzes vermelhas se apagarem. Contudo, em menos de uma volta, o piloto da Mercedes recuperou a posição e não demorou muito para assumir o segundo lugar.