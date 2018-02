A LG lançou um smartphone com inteligência artificial que dá dicas para melhorar as fotos

A LG apresentou neste domingo (25) seus primeiros smartphones com sistema próprio de inteligência artificial, que estreou na CES 2018 e já equipa TVs da marca. O V30S ThinQ é capaz de reconhecer objetos captados pela câmera para sugerir filtros mais adequados e também de executar ordens feitas via comandos de voz com o celular ainda desligado. As informações são do portal de notícias G1.

Lançado para entender comandos de voz mais sofisticados para que eletrônicos “conversem” com eletrodomésticos, o ThinQ chega ao mundo dos smartphones durante o Mobile World Congress (MWC), realizado em Barcelona, na Espanha. A LG vai liberá-lo ainda para outros de seus modelos, como o G6 e o V30. Outras empresas também possuem sistemas próprios de inteligência articial, como Apple (Siri), Google (Assistente), Microsoft (Cortana) e Samsung (Bixby).

A sul-coreana também apresentou dois outros celulares, o K10 e o K8.

Se nas TVs o sistema de inteligência artificial da LG era acionado ao falar no controle remoto, como se fosse um microfone, no V30S ele vai além dos comandos de voz para passar a compreender e dar sugestões sobre imagens.

Imagem

O ThinQ funciona de três modos quando o assunto é câmera. A primeira delas é a AI Cam. Quando uma cena é focada, ele identifica nela quais são os elementos presentes: se há paisagens, comida, flores ou animais. A partir daí, sugere o melhor modo para aquela foto, para ressaltar características como cores e ângulo da luz.

Já o QLens melhora a coleta de informações de QR codes e pode ser usado para obter dados na internet sobre um item fotografado. Por exemplo: você tira foto de algo, aciona a ferramenta e ela mostra onde comprar online o produto por um preço mais baixo, além de sugerir outros itens similares. O recurso também funciona se você quiser saber algum detalhe histórico sobre uma estátua ou prédios famosos.

A terceira carta na manga do ThinQ para imagens é a aplicação de algoritmos para melhorar a iluminação de uma fotografia captada em ambientes com pouca luz.

Voz

Antes mesmo de ser desbloqueado, o V30S pode entender até 50 comandos de voz para executar alguma das tarefas mais corriqueiras no celular.

Como o ThinQ convive com outros serviços inteligentes de outras empresas, o smartphone roda ainda o Assistente Google, que é capaz de controlar serviços da marca, como o buscador de internet, o Maps e o YouTube.

Memória

A LG apresentou duas versões para o aparelho, que diferem apenas na memória interna. O V30S tem 128 GB e o V30S+, 256 GB. Os dois aparelhos possuem uma tela contínua de dimensões 18:9, sem botões na parte frontal. Contam com reconhecimento facial, para desbloqueios, mas também possuem sensor de impressões digitais na traseira, que desempenha a mesma função.

LG V30S e V30S+

– Dimensões: 15,1 cm x 7,5 cm x 0,8 cm;

– Tela: 6 polegadas QuadHD+;

– Câmera: Principal, de 16 MP; Frontal, de 5 MP;

– Bateria: 3300 mAh;

– Memória: V30S (128 GB ROM + 6 GB RAM); V30S+ (256 GB ROM + 6 GB RAM);

– Processador: Qualcomm Snapdragon 835;

– Serviços: leitor de digitais, reconhecimento facial, inteligência artificial para imagens e comandos de voz.

