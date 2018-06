Os deputados distritais Claudio Abrantes (PDT-DF) e Ricardo Vale (PT-DF) disseram ter votado por engano contra a derrubada do veto ao projeto do Estatuto da Família. A versão final exclui os casais LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) do conceito de família, que fica restrito apenas à junção entre um homem e uma mulher.

