Liam Payne relembra época no One Direction: “um pouco tóxico”

O ex-integrante da boyband One Direction, Liam Payne, fez declarações reveladoras a respeito da experiência no grupo à revista australiana Men’s Health. Na entrevista, ele abriu o jogo: “teve momentos em que as coisas ficaram um pouco tóxicas”, contou o cantor que, desde a separação do quinteto em 2015, investe na carreira solo.

Ele lembrou da época em que o grupo tinha uma rotina extensa de shows, que exigia a dedicação dos integrantes, mesmo quando eles “não estavam felizes”, como demonstrou. Nesse período, por conta do estresse, Liam revelou que acabou abusando do álcool, e que viveu momentos muito difíceis.

O cantor explicou que a insatisfação não era com a banda em si, e que viveu bons momentos ao lado dos quatro amigos, mas que o problema era com a indústria musical: “Muitas pessoas têm problemas com a saúde mental e não estão sendo auxiliadas do jeito que precisam e eu acho que isso é um problema da nossa indústria. É a mesma coisa que acontece com todo mundo desde os anos 70. Você sabe quais são as armadilhas, e se você for sortudo o suficiente como eu, que consegui sair desse cenário e voltar ao senso de normalidade, você entende como é”. Complicado, né?

Na carreira solo, Liam lançou a música tema do filme “50 tons de liberdade”, “For you”, junto com Rita Ora. Ele estará em Goiânia (GO) no dia 29 de junho, no estádio Serra Dourada.

