Liberado cruzamento da Santo Antônio com Farrapos

A partir das 9h desta sexta-feira (8), a EPTC libera o cruzamento da rua Santo Antônio com av. Farrapos, em Porto Alegre. A abertura do canteiro central da av. Farrapos e a instalação de um semáforo no local possibilitam o acesso direto da Rodoviária para av. Osvaldo Aranha. Na rua Ernesto Alves será permitida apenas a conversão à direita em direção ao Centro.

