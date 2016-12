Liberado novo trecho da avenida VoluntÃ¡rios da PÃ¡tria agora com acesso a rodoviÃ¡ria

Foi liberado na manhã desta sexta-feira (30) o novo trecho da rua Voluntários da Pátria, entre as ruas da Conceição e Ernesto Alves. O prefeito José Fortunati e o diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Vanderlei Cappellari, realizaram a entrega simbólica da obra que facilitará o acesso à rodoviária de Porto Alegre.

Ao todo, serão três faixas de tráfego por sentido de circulação, garantindo uma maior fluidez ao trânsito e transporte coletivo da região. Além disso, a sinalização indicativa foi concluída, com novas placas, pinturas e demarcações nas vias. Conforme Cappellari, os taxistas também foram beneficiados com infraestrutura adequada. Está sendo concluída a qualificação da área que fica abaixo da Elevada da Conceição, que será um ponto de apoio aos cerca de 460 taxistas da Associação de Táxis da Rodoviária.

Durante as próximas semanas, será liberado o cruzamento da avenida Farrapos com a rua Santo Antônio, rota que possibilitará acesso até a Osvaldo Aranha, uma outra opção de tráfego para a região. No local, estão sendo realizados os últimos ajustes para a liberação. (PMPA)

