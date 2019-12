Rio Grande do Sul Liberado tráfego na ponte do Rio dos Sinos, em Taquara

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Quando finalizada a recuperação da ponte, quebra-molas serão retirados. Foto: Divulgação/Daer Quando finalizada a recuperação da ponte, quebra-molas serão retirados. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

O trânsito de veículos na ponte do Rio dos Sinos, na ERS-020, em Taquara, foi liberado nesta terça-feira (10), nos dois sentidos da rodovia. O trecho estava bloqueado desde a sexta-feira (6) devido a obras na pista.

A liberação do tráfego para veículos leves ocorreu a partir do meio-dia. Após as 16h, caminhões também puderam transitar no local.

Nos próximos dias, o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) deve finalizar a restauração da parte inferior da estrutura. A fase seguinte será a retirada do quebra-molas nos acessos. Com isso, a recuperação da ponte será concluída.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário