Liberados os saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas da Caixa nascidos em agosto

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Banco amplia o horário de funcionamento de agências para os saques

A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira (29) os saques de até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para não correntistas do banco nascidos em agosto. Trata-se do quinto lote de não correntistas. Os sete lotes pagarão cerca de R$ 25 bilhões para 62,5 milhões de trabalhadores.

No total, incluindo os correntistas da Caixa, a liberação dos saques do FGTS abrange 96 milhões de brasileiros, com R$ 40 bilhões nas contas vinculadas. Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa, que tiveram o crédito automático em conta.

Desde o começo dos saques até 19 de novembro, a Caixa informou que já foram sacados cerca de R$ 18,9 bilhões por 44 milhões de trabalhadores.

O banco estende o horário de funcionamento de 2.383 agências em todo o País nesta sexta e na segunda-feira (02) para realizar os pagamentos, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir a senha do Cartão Cidadão.

