A ONU fez um alerta nesta quinta-feira na América do Sul de que as crescentes tendências para liberalizar o uso medicinal e recreativo da maconha, que impulsionou a disponibilidade de cannabis na região, pode reduzir “a percepção dos riscos” do consumo desta droga. Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru “realizaram iniciativas para regular a venda de cannabis com fins médicos”.

Deixe seu comentário: