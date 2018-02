Liberdade Park Truck reunirá torcedores no pré-jogo da final da Recopa em Porto Alegre

Terceira edição do festival de food e beer trucks ocorrerá partir das 17h do dia 21/02, no Stand Liberdade, localizado próximo à Arena. Torcida poderá conferir opções de lanches e brincadeiras para crianças e adultos.

O Complexo Imobiliário Liberdade, empreendimento da empresa Karagounis, promove a terceira edição do seu festival de food e beer trucks, o Liberdade Park Truck.

O evento ocorre no dia 21 de fevereiro, a partir das 17 horas, antes do início da partida entre Grêmio e Independiente, pela final da Recopa na Arena, em Porto Alegre.

Localizado ao lado da Arena (na Av. Padre Leopoldo Brentano, 700), o Stand Liberdade se transformará em um ponto de encontro para os torcedores gremistas antes da partida.

Entre as atividades previstas estão: pebolim, chute na trave e visitação guiada às torres do Complexo Liberdade, além de diversas opções de food e beer trucks. Durante o evento os participantes serão presenteados com brindes. A entrada no evento é franca e não haverá transmissão do jogo no local.

SERVIÇO

Liberdade Park Truck

Stand Liberdade (Av. Padre Leopoldo Brentano, 700 – Farrapos, Porto Alegre)

Dia 21/02, a partir das 17h/ Entrada franca

