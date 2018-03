Liberdade Park Truck reunirá torcedores no pré-jogo do Grenal

Porto Alegre terá um clássico domingo de Grenal no dia 18 de março. No esquenta para o jogo, antes de chegar à Arena do Grêmio, a torcida tem uma boa opção de parada para fazer um bom lanche e cerveja gelada. O Liberdade, projeto da Incorporadora Karagounis, promove a quarta edição do seu festival de beer e food trucks, o Liberdade Park Truck.

O evento ocorre a partir das 13 horas. Localizado ao lado da Arena (na Av. Padre Leopoldo Brentano, 700), o Stand Liberdade se transformará em um ponto de encontro para os torcedores gremistas antes da partida. A entrada no evento é gratuita e não haverá transmissão do jogo no local.

SERVIÇO

Liberdade Park Truck/ Stand Liberdade (Av. Padre Leopoldo Brentano, 700 – Farrapos, Porto Alegre)/ dia 18/03, a partir das 13h/ Entrada gratuita

