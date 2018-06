Libertação de 43 presos políticos na Venezuela

A presidente da ANC (Assembleia Nacional Constituinte) da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou a libertação de 43 presos políticos, que de acordo com ela “completa uma etapa importante” em prol do processo de diálogo nacional que havia sido pedido pelo presidente do país, Nicolás Maduro. “Hoje foram beneficiadas 43 pessoas com estas medidas”, disse a presidente da ANC.

Deixe seu comentário: