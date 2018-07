A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que o detento Leomar “Playboy” Barbosa, 55 anos, apontado como braço-direito do traficante Fernandinho Beira-Mar, foi solto “por engano” do Presídio Estadual de Formosa (DF) no dia 4. Servidores da unidade foram afastados e são alvo de investigação pelo incidente.

