Libertadores: Grêmio e Palmeiras abrem disputa pelas quartas de final na Arena

*Valéria Possamai

Na noite desta terça-feira (20), Grêmio e Palmeiras iniciam a disputa pelas quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro jogo ocorre às 21h30, na Arena, com transmissão da Rádio Grenal.

Este é o segundo enfrentamento entre as equipes em quatro dias. No último sábado, também na Arena, houve partida entre os comandados de Renato Portaluppi e Luiz Felipe Scolari, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, os dois técnicos pouparam seus principais jogadores e, por conta disso, haverá força máxima de ambos os lados, nesta noite.

Para o primeiro jogo em busca de uma vaga às semifinais, a provável escalação do Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Éverton; André.

No outro lado, o Verdão deve ter uma novidade no comando de ataque. Luiz Adriano foi inscrito nesta fase da competição e fará sua estreia pelo time na Copa Libertadores, deixando Deyverson no banco de reservas. O provável Palmeiras para encarar o Grêmio tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, William, Dudu; Luiz Adriano.

Transmissão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: