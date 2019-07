Libertadores: Inter treina em Porto Alegre antes da viagem para encarar o Nacional

*Valéria Possamai

Após receber folga, o elenco do Inter se reapresentou, nesta segunda-feira (22), visando o próximo compromisso pela Copa Libertadores.Depois do empate em 1 a 1 no grenal, o time de Odair Hellmann terá pela frente o Nacional, no Uruguai, na quarta-feira, pelas oitavas de final.

Este foi o único treino dos jogadores no CT Parque Gigante antes da viagem para Montevidéu. A atividade tática foi realizada pelos titulares, preservados do clássico, no último sábado. Marcelo Lomba, que sofreu um corte na cabeça após uma queda no vestiário no treino de sexta-feira, treinou sob proteção de um boné e estará em campo, na partida contra o Nacional.

🇦🇹#Inter l Marcelo Lomba treina normalmente no CT Parque. O goleiro colorado está usando boné. O camisa 12 será titular na quarta-feira. @rdgrenal pic.twitter.com/LEQtmcLEnh — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) July 22, 2019

Zeca, recuperado de uma lesão muscular, segue sob observação médica. O lateral-direito não viaja com a delegação. Assim, Bruno segue como titular da posição.

Os jogadores que foram titulares contra o Grêmio permaneceram na academia fazendo trabalhos regenerativos.

Para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o provável Inter tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso; Nico López, Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Paolo Guerrero.

À tarde, a delegação deixa a capital gaúcha rumo ao Uruguai. Nesta terça-feira, está prevista o último treino do time antes do duelo. Na quarta-feira, às 19h15, Nacional e Inter iniciam a disputa pela vaga às quartas de final do torneio continental.

Emerson Santos para por 15 dias

O zagueiro Emerson Santos será desfalque por pelo menos 15 dias. O defensor que deixou o campo com dores no último sábado teve diagnosticada uma lesão na coxa direita.

