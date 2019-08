Libertadores: Odair fecha treino e mantém dúvidas para o enfrentamento no Rio de Janeiro

*Valéria Possamai

Na preparação para encarar o Flamengo, pela Copa Libertadores, o Inter treinou com portões fechados nesta segunda-feira, no estádio Beira-Rio. Para o primeiro jogo das quartas de final, a equipe tem dúvida e pode aparecer com novidade no ataque.

Para o jogo da quarta-feira, no Rio de Janeiro, a escalação conta com indefinições. Por conta de problemas musculares, Edenilson deve seguir de fora do time. Abrindo uma das dúvidas da formação. Assim, no meio-campo, Nonato e Bruno Silva disputam a vaga entre os titulares. A tendência, contudo, é que o jovem que ganhou espaço com Odair esteja entre os 11 iniciais.

No setor ofensivo, também está a outra dúvida e que pode virar novidade. Com a seca de gols, Nico López pode perder espaço para Rafael Sobis.

Nas demais posições, o colorado tem manter a mesma base de time com: Marcelo Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato (Bruno Silva, Patrick, D’Alessandro, Rafael Sobis, com Paolo Guerrero no comando de ataque.

Ainda nesta terça-feira, o Inter tem um último treino marcado antes da viagem para o Rio de Janeiro. O primeiro jogos pelas quartas de final ocorre na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

