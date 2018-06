Lica Tito canta Amy Winehouse no Royal Black Pub em Porto Alegre

Lica Tito, uma das primeiras rappers do Brasil, está de volta a Porto Alegre. A cantora apresenta o show “Lica Tito canta Amy Winehouse e outras divas” no dia 19 de junho no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80), na Capital.

O evento é em prol do projeto Marcha para Todos, que visa arrecadar fundos para proporcionar que alunos bolsistas do Colégio Israelita participem da Marcha da Vida, uma viagem de estudos pela Polônia e Israel em 2019. Além de releituras da própria Amy, sucessos de outras celebridades do soul e jazz, como Lauryn Hill, Rihanna e Dua Lipa, estarão no repertório do show.

Lica está em cena desde 1997, tendo atravessado as fronteiras brasileiras ao longo dessas duas décadas em que fundou a banda La Bella Mafia e foi vocalista do grupo Groove James, entre outras atividades. O que explica a presença dos rappers alemães Mistah Nice e Wus em Crazy family e em Cada dia mais e mais, músicas nas quais ambos são parceiros de Lica na criação dos versos.

Serviço

O que: Lica Tito canta Amy Winehouse

Quando: Terça-feira (19 de junho)

Onde: Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country

Horário: 20h30min

Ingressos: R$ 60 na bilheteria da Dado Bier ou na secretaria do Colégio Israelita.

