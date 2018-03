A Fundação Estadual de Proteção Ambiental emitiu, nesta semana, a licença de instalação para a ampliação do Aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. O documento autoriza a Secretaria dos Transportes a iniciar as obras de construção do novo terminal de passageiros. O empreendimento terá seu porte ampliado em 66,7 mil metros quadrados.

