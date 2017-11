Licitação do lixo em Pelotas: polêmica na licitação de R$ 51 milhões

A licitação para escolher a empresa responsável pelo destino do lixo em Pelotas ainda poderá trazer muita dor de cabeça para a prefeita Paula Mascarenhas (PSDB). A prefeitura decidiu acolher a proposta da empresa Meioeste Ambiental e excluir a única proposta alternativa, ofertada pela Onze Construtora e Urbanizadora, no certame de escolha da responsável pelo destino do lixo. A Onze queixa-se de interferência indevida da concorrente Meioeste no processo licitatório. Graças a essa interferência, a Meioeste teria conseguido que o envelope contendo a proposta da Onze fosse devolvido. Assim, na condição de única concorrente, a Meioeste foi declarada vencedora de uma licitação que envolve gastos de R$ 51 milhões para os cofres do município de Pelotas. A Onze insinua que o edital, em tempo recorde, teria sido direcionado para dificultar a participação de outras empresas e assegurar a vitória da Meioeste, e ingressou com medida judicial para que seja determinada a abertura do envelope contendo o valor da sua proposta, até agora um mistério.

Relação da prefeitura com a Meioeste, é antiga

A relação da prefeitura de Pelotas com a Meioeste não é de agora. Já em 2012, a Câmara de Vereadores requisitou informações à prefeitura sobre as condições em que o lixo do município era remetido pela Meioeste, desde à época detentora de contrato, para uso de um aterro Sanitário em Candiota.

PMDB, PDT, PT, PSOL, DEM e PCdoB parceiros da máfia do Rio

Na votação na qual a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu revogar as prisões dos deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi na sexta-feira, 39 parlamentares votaram a favor da revogação; 19 votaram contra; e 1 se absteve. Os votos a favor mostram que, em se tratando da força da máfia que domina o Rio de Janeiro, todos os partidos são parceiros. Veja como foram os votos favoráveis, por bancada: PMDB (10), PDT (5), DEM (4), PP (3), Podemos (2), PSD (2), PR (2), Solidariedade (2), PT (1), PROS (1), PSDC (1), PSL (1), PTdoB (1), PHS (1), PTB (1), PSOL (1), PSDB (1). A sessão que votou a revogação das prisões poderá ser anulada, por ter sido realizada a portas fechadas,contrariando decisão judicial.

PP no comando do Ministério das Cidades

A primeira mudança no ministério definida pelo presidente Michel Temer, serve como agrado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temer decidiu colocar o deputado Alexandre Baldy (GO) no Ministério das Cidades, cargo que está vago desde a saída do tucano Bruno Araújo (PE). Baldy vai se filiar ao PP esta semana.

Estatais e pagamento da dívida

A pressa do governo gaúcho em aprovar o acordo da dívida com a União aumentou depois que a decisão de extinguir estatais será levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Gilmar Mendes. A extinção das estatais faz parte do pacote de pré-requisitos para o acordo, que será votado pela Assembleia em convocação extraordinária entre os dias 26 e 29 de dezembro. O governo se beneficia da suspensão temporária pelo STF do pagamento mensal das parcelas da dívida, que representa, desde agosto até dezembro, cerca de R$ 820 milhões de economia para o Estado.

