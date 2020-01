Colunistas Licitação suspensa impede redução na tarifa de ônibus em Caxias do Sul

Por Flavio Pereira | 11 de janeiro de 2020

Desde 1986, Visate é a única empresa de transporte coletivo urbano em Caxias do Sul. (Foto: Divulgação)

Ninguém sabe como ficará a licitação para a nova concessão do transporte coletivo em Caxias do Sul lançada em dezembro pelo ex-prefeito Daniel Guerra, suspensa pelo novo governo, e que previa o anúncio do resultado no próximo dia 14. Um negócio que envolve milhões de reais. A nova concessão do serviço seria pelos próximos 10 anos e encerraria os serviços da atual empresa que detém o monopólio do transporte na cidade, a Visate, Viação Santa Tereza, desde 1986.

Concorrência e tarifa mais baixa

A principal novidade no edital lançado por Daniel Guerra, agora suspenso, é a abertura para que a prestação do serviço seja realizada por duas ou mais concessionárias, e a adoção de novos métodos técnicos no cálculo da tarifa que permitiriam uma passagem mais barata aos usuários a partir da assinatura dos novos contratos. .

Completivo ou piso do magistério?

Nas negociações com os deputados da sua base na Assembleia Legislativa,o governo enfrenta agora um outro complicador no texto da reforma do Plano de Carreira do Magistério. O governo prefere ajustar o valor do novo piso com um completivo. Muitos deputados, tendo o lider do DEM Rodrigo Lorenzoni à frente, sugerem porém que o piso nacional de R$ 2.557,74, que vigora a partir de 1º de janeiro, seja o ponto de partida.

Receitas extras garantem salários dos servidores

As receitas extras decorrentes do Refaz 2019, da participação no leilão de exploração do Pré-Sal,e da cobrança antecipada do IPVA permitiram ao secretário da Fazenda do Estado, Marco Aurélio Cardoso, confirmar para 14 de janeiro a quitação da folha de dezembro dos servidores. Ontem, o governo pagou R$ 2.700 para os servidores, o que representa 57% da folha. Sem estas receitas, a folha de dezembro seria quitada apenas na primeira quinzena de fevereiro.

Não há como reduzir o ICMS

Por conta da implacável crise financeira do Estado,o Rio Grande do Sul não cogita baixar o valor do ICMS incidente sobre o preço do combustivel,como chegou a ser especulado pelo governo federal.

Nessa tese,o governo gaúcho tem o apoio do governador paulista João Doria,que avisou que os governadores não vão reduzir as atuais alíquotas que incidem sobre os preços dos combustíveis. No Rio Grande do Sul,o ICMS incidente no combustivel é de 30%. Em São Paulo, o ICMS do combustível está em 18%.

Bibo Nunes : PSL confirmou expulsão

A direção nacional do PSL comunicou oficialmente ontem a expulsão do deputado federal Bibo Nunes. Isso lhe dá a possibilidade de trocar de partido, sem perda do mandato.

Câmara paga seguranças de Maria do Rosário

A conta da segurança pessoal da deputada federal Maria do Rosário está sendo lançada no caixa da Câmara dos Deputados. A deputada petista Maria do Rosário usou 59,9 mil reais da cota parlamentar a que tinha direito no ano passado para contratar segurança pessoal apenas entre os meses de janeiro e outubro de 2019.

