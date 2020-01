Rio Grande do Sul Licitações de estações rodoviárias são destaques na Agenda Celic

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

O Daer é o órgão gestor do sistema estadual de transporte intermunicipal de passageiros do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Daer O Daer é o órgão gestor do sistema estadual de transporte intermunicipal de passageiros do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

A concessão dos serviços das estações rodoviárias de Santana do Livramento, Arroio do Sal e São Francisco de Paula são os destaques entre os procedimentos licitatórios que o governo do Estado realiza a partir de segunda-feira (6). As concessões integram ação estratégica do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para qualificar o sistema intermunicipal de passageiros e oferecer melhores serviços.

Na segunda-feira (6), às 10h, as empresas interessadas no terminal de Santana do Livramento poderão apresentar suas propostas e documentação exigida pelo edital na Celic (Subsecretaria Central de Licitações do Estado), que fica na avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre. Às 11h será apresentada nova documentação da empresa interessada na rodoviária de São Francisco de Paula e às 15h ocorre a abertura dos envelopes com as propostas para a concessão em Arroio do Sal.

A publicação da Agenda Celic, que esta semana reúne 24 certames, é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Para mais informações sobre cada processo, acesse o site da Celic e informe o número do edital ou processo.

Confira aqui a relação das licitações entre os dias 6/1 e 10/1.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário