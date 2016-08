LIDE debate a força do agro para impulsionar negócios no Estado

O presidente do LIDE no RS, Eduardo Fernandez, se mostra entusiasmado com o agronegócio. Motivo que leva a entidade a promover agora na manhã desta segunda-feira (29) um painel na Casa da Pampa que abordará a contribuição do setor para a retomada do crescimento do RS. Quem estará liderando o debate é o presidente nacional do LIDE no segmento do agronegócio, o ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues. Segundo Fernandez, ingressar neste segmento é um dos desafios do LIDE, que “finca pé na Expointer” com maior intensidade a partir desta edição. “O LIDE sempre olhou muito para o varejo, indústria e serviços e agora colocamos nosso olhar no agro. Cerca de um quarto da arrecadação nacional vem deste setor. Por ser um grande produtor com este viés agrícola, a agricultura pode trazer a arrecadação que o Estado precisa para voltar a ser referência neste segmento. O RS perdeu papel mas ainda é muito bem visto e é hora de mostrar sua força e o LIDE quer contribuir nesta caminhada”.

Segundo Eduardo Fernandez, o LIDE busca aproximação com este setor como forma de fomentar desenvolvimento e buscar proximidade entre os setores público e privado. “É importante gerar negócios na crise e a iniciativa privada é um dos motores da economia”. Como “formador de opinião”, o LIDE vê estes debates com bons olhos e como “troca de informações, viabilizando negócios”. A entidade já possui 60 associados em sua carteira no RS e a ideia é chegar a mais de 100 no final deste ano. No país já são 1.800 empresas associadas. São empresas que exibem um faturamento acima de 20 milhões de reais/ano e que focam suas atuações na governança corporativa. Itens que integram as exigências da entidade para receber novos sócios, a fim de preservar e referendar seus objetivos.

Comentários